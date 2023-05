"Ex on the Beach"-Paulina und Yasin hatten nach Trennung was

Sie hatten Sex mit dem Ex. Paulina Ljubas (26) und Yasin Mohamed (31) gaben im Februar 2022 ihre Beziehung öffentlich bekannt, doch nur wenige Monate später folgte die Trennung der beiden. Bei Ex on the Beach trafen die einstigen Turteltäubchen erneut aufeinander – und das mit einem lauten Knall! Denn Paulina soll Yasin in der Beziehung immer wieder angelogen haben. Dennoch kam jetzt ans Licht: Nach ihrer Trennung gingen die beiden erneut auf Tuchfühlung.

In der aktuellen Folge quasselte Paulina mit Lisa, während ihr Ex Yasin mit Carina Nl auf Tuchfühlung ging. Dabei plauderte die Brünette kurzerhand aus, dass sie und Yasin nach ihrer Trennung noch mehrmals Sex gehabt hatten. Als Lisa genauer nachfragt, wie oft sie noch einmal mit ihm angebandelt sei, antwortete Paulina: "Ein paar Mal. Keine Ahnung."

Doch während Paulina noch immer an ihrem Ex zu hängen scheint, hat der bereits ein Auge auf Carina geworfen. In der Villa lässt er sich keine Chance entgehen, um der hübschen Blondine näherzukommen und sie kennenzulernen. Bei einem Vieraugengespräch offenbarte Yasin ihr sogar, dass er wirkliches Interesse an ihr hat. Obwohl Carina bereits mit dem Casanova abgeschlossen hatte, scheint sie ihm jetzt doch noch eine letzte Chance zu geben.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Juni 2022

RTL Carina bei "Ex on the Beach"

