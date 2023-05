Fühlt sich "Biggest Loser"-Star Mareike unter Druck gesetzt?

Sie hat bereits ihren Weg gefunden. Vier Jahre lang war Mareike Schneider in der Realityshow The Biggest Loser als Coach vor den Kameras zu sehen. Inzwischen hat sich die gebürtige Gelsenkirchenerin ein Standbein als Fitness-Influencerin aufgebaut. Auf Social Media gewährt die Brünette ihren Fans regelmäßige Einblicke in ihr sportliches Leben. Promiflash hat nun bei der Unternehmerin nachgehakt und wollte wissen: Verspürt Mareike manchmal Druck, immer perfekt "in Shape" sein zu müssen?

Im exklusiven Gespräch mit Promiflash gibt die 36-Jährige eine klare Antwort: "Früher definitiv. Da habe ich mich von einem Shooting zum nächsten körperlich vorbereitet. Gerade in meiner Zeit als Bikini-Athletin, wo man im Wettkampf ja auch rein optisch miteinander verglichen wird." In der Vergangenheit habe sich Mareike daher selbst viel mit anderen verglichen und ein ziemlich kritisches Selbstbild gehabt.

Heute sieht die Influencerin die Thematik allerdings mit ganz anderen Augen: "Im Nachgang betrachtet war das absoluter Raubbau an meinem Körper und es hatte nicht mehr viel mit einem gesunden Lifestyle zu tun. Mittlerweile lebe ich ohne Druck und ohne das Vergleichen mit anderen. Es ist viel angenehmer, nachhaltiger und schöner", erklärt die Beauty im Interview. Vor allem körperliche Anzeichen hätten ihr Umdenken in puncto Lifestyle unterstützt – unter anderem blieb Mareikes Periode für ganze vier Jahre aus.

Instagram / https://www.instagram.com/mareike_s/ Mareike Schneider, Fitness-Influencerin

Instagram / mareikespaleck Mareike Spaleck im Juli 2022

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fitness-Bloggerin

