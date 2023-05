"Biggest Loser"-Star Mareike Schneider macht nun Bräute fit!

Wird sie etwa bald heiraten? Mareike Schneider wurde vor allem durch ihren Auftritt bei The Biggest Loser bekannt, wo sie die Kandidaten auf ihrer Abnehmreise begleitete und ihnen Fitness-Tipps gab. Mittlerweile arbeitet die TV-Bekanntheit jedoch größtenteils als Influencerin und Sport-Coach. Zuletzt verwirrte sie dann ihre Fans: Sie posierte im Brautkleid! Promiflash verrät Mareike nun, was es damit auf sich hat.

Tatsächlich hat der Post der 36-Jährigen weniger mit ihrer eigenen Hochzeit zu tun. Mareike hat es sich nämlich zum Ziel gesetzt, Bräute fit zu machen! "Die Zeit vor der Hochzeit ist nämlich super oft stressig für die 'Bride to be'. Das sieht man ihr dann auch an. Ein paar Pfunde zu viel, die Haut sieht auch nicht top aus und man ist mit dem Kopf überall, nur nicht bei sich und der Hochzeit", erklärt die Sportlerin im Promiflash-Interview. Mithilfe ihres neuen Fitness-Programms will sie daher die angehenden Bräute möglichst schnell und effektiv fit machen.

Dabei ist es Mareike vor allem wichtig, auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen. "Weil ich von Herzen gerne individuelle und nachhaltige Lösungen finde, damit Menschen ihr bestes Leben leben, habe ich ein halbes Jahr an 'Bridal Glow' gearbeitet. Und jetzt ist es draußen und ich hoffe, dass ich vielen Frauen ihren schönsten Tag eine ganze Ecke schöner machen kann", betont die Influencerin.

