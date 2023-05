Katy Perry geht weiter auf viralen Moment bei Krönung ein!

Sie äußert sich erneut! Katy Perry (38) war neben Lionel Richie (73) und weiteren Stars zu Gast bei der lang ersehnten Krönung von König Charles III. (74). Die Sängerin hatte, noch bevor der royale Brite die Krone aufgesetzt bekam, für einen viralen Internetmoment gesorgt. Ein Clip zeigt die "Roar"-Interpretin, wie sie angeblich ihren Sitzplatz in der Westminster Abbey nicht finden kann. Via Social Media äußerte sich die Musikerin bereits zu dem vermeintlichen Vorfall. Jetzt klärt Katy die Situation ein für alle Mal auf!

Gegenüber Entertainment Tonight witzelt die "I Kissed A Girl"-Interpretin: "Also, ich will euch alle wissen lassen: Ich fand meinen Platz schlussendlich – danke euch allen für eure Besorgnis." Die 38-Jährige finde es sehr belustigend, dass der besagte Moment sofort viral ging. "Schon wenn man mal für 15 Sekunden in eine Richtung schaut, macht das Internet ein riesiges Spektakel daraus", ergänzt die Liebste von Orlando Bloom (46).

In dem Video sieht die Brünette sehr verdutzt aus und sieht sich, wie es scheint etwas verwirrt, in der Kirche um. Im Anschluss erkundigt sie sich bei anderen Gästen. Ob sie diese tatsächlich fragte, wo sich ihr Sitzplatz befindet, wissen wohl nur die Beteiligten selbst.

