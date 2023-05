Klartext: Will Julian Claßen seine YouTube-Karriere beenden?

Wie sieht Julian Claßens (30) berufliche Zukunft aus? Der gebürtige Kölner drehte mit seiner damaligen Frau Bibi Claßen (30) allerlei lustigen oder ernsthaften Content aus ihrem Leben, was die beiden zu YouTube-Stars machte. 2022 trennte sich die beiden jedoch, weswegen auch der beliebte Pärchen-Content Geschichte war. Als Julian kürzlich einige YouTube-Videos löschte, waren Fans sicher, dass er damit das Ende einer Ära einläutet. Doch will der 30-Jährige seine YouTube-Karriere wirklich an den Nagel hängen?

"Das, was ich gerade mache, möchte ich den Menschen zeigen und damit fühle ich mich auch am wohlsten", stellte Julian im Interview mit Promiflash beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln klar. Er plane nicht, seine Karriere als Webstar zu beenden – ganz im Gegenteil. Sein Leben werde weiterhin zu einem gewissen Teil in der Öffentlichkeit stattfinden.

Dennoch könne Julian verstehen, dass es für seine Fans eine Umstellung war nach der Trennung von Bibi neuen Content auf seinen Seiten zu sehen. "Der Content hat sich geändert, weil sich mein Leben geändert hat. Ich habe einfach nur mein Leben weiter begleitet", erklärte er im Promiflash-Interview.

ActionPress Julian Claßen und Rafael Neugart auf einem Event

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2015

