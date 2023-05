Liebes-Outing? Charlize Theron händchenhaltend gesichtet!

Ist sie etwa vergeben? Die Schauspielerin Charlize Theron (47) ist bereits seit einiger Zeit nicht mehr in festen Händen. Die "Mad Max"-Darstellerin war zuvor beispielsweise mit Sean Penn (62) liiert oder in einer Beziehung mit Stuart Townsend (50) gewesen. Die Beauty betonte seit dem Ende ihrer letzten Romanze immer wieder, dass sie einen Mann nicht brauche, um glücklich zu sein. Doch auf so manchen Flirt möchte die Hollywood-Schönheit dann wohl doch nicht verzichten: Jetzt wurde Charlize händchenhaltend in Los Angeles gesichtet!

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 47-Jährige an der Seite von dem Unternehmer Alex Dimitrijevic. Lässig gehen die beiden auf den Schnappschüssen einen Gehweg entlang. Charlize trägt ein dunkelrotes Oberteil, eine lockere beigefarbene Hose, Sandalen und eine schwarze Sonnenbrille. Ihr vermeintlich Liebster hingegen fällt outfittechnisch etwas mehr auf. Er zeigte sich in der kalifornischen Stadt in einem gelben Hemd mit Tigermuster und einer blauen Jeans. Unschwer auf den Fotos zu erkennen: Die Hände der beiden berühren sich während ihres Spaziergangs.

Ob sich die zwei Töchter der Hollywood-Beauty für sie freuen? Die Wahrscheinlichkeit ist wohl sehr hoch. Da gibt es allem Anschein nach andere Dinge, die sie an ihrer Mutter stören – und die haben nichts mit den Beziehungen von Charlize zu tun. "Die beiden hassen es, wenn ich meinen Look verändere", erklärte die gebürtige Südafrikanerin im vergangenen Herbst gegenüber People.

Anzeige

Getty Images Charlize Theron während eines Events im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Charlize Theron im Jahr 2022

Anzeige

Getty Images Charlize Theron, Hollywood-Schauspielerin

Anzeige

Denkt ihr, Charlize wird sich in naher Zukunft über ihre vermeintliche Romanze äußern? Ja, auf jeden Fall! Nein, das glaube ich nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de