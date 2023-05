Nicole Richies Tochter ist schon so hübsch wie ihre Mama!

Sie sieht aus wie ihre Mama! Die Schauspielerin Nicole Richie (41) und der Sänger Joel Madden (44) sind seit 2010 verheiratet. Mittlerweile hat das Ehepaar zwei gemeinsame Kinder: Sohnemann Sparrow Madden (13) und Töchterlein Harlow Madden (15). Da ihre Kids fernab des Rampenlichts aufwachsen sollten, hielten die Zweifach-Eltern die Geschwister in der Vergangenheit größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nun teilte die "The Simple Life"-Darstellerin zum Muttertag ein Familienfoto im Netz. So groß ist Nicoles Tochter Harlow jetzt schon!

Auf Instagram teilte die älteste Tochter von Lionel Richie (73) am vergangenen Sonntag einen neuen Schnappschuss mit ihren Followern. Der Post richtete sich anlässlich des Muttertags an Mama Brenda Harvey Richie. "Wir lieben dich alle, alles Gute zum Muttertag", schrieb die Blondine unter den Beitrag. Auf dem Foto war unter anderem auch Nicoles Tochter Harlow zu sehen. Mittlerweile ist ihre Kleine ganz schön groß geworden – die 15-Jährige sieht aus wie die junge Doppelgängerin ihrer Mutter!

Aber auch Nicoles siebzehn Jahre jüngere Model-Schwester Sofia Richie (24) hat sich zu einer richtigen Lady entwickelt. Nachdem die jüngste Tochter des Soulsängers sich im vergangenen Jahr mit ihrem langjährigen Freund, dem Musikproduzenten Elliott Grainge, in Frankreich verlobte, gaben sich die Turteltauben nun im April das große Jawort.

Instagram / nicolerichie Sofia Richie, Nicole Richie, Brenda Harvey Richie und Harlow Madden am Muttertag 2023

Getty Images Nicole Richie und Joel Madden im November 2017

Instagram / sofiarichie Elliott Grainge und Sofia Richie auf ihrer Verlobungsfeier

