"Richtigstellen": Sarah Ferguson will in Podcast auspacken

Sarah Ferguson (63) will kein Blatt vor den Mund nehmen. Die Herzogin von York wurde durch ihre Ehe mit Prinz Andrew (63) Teil der britischen Königsfamilie. Ihre Ehe wurde zwar geschieden, aber sie ist den Royals immer noch sehr verbunden. Regelmäßig schwärmt sie von den Mitgliedern des Palastes. Doch jetzt startet die Britin ihren eigenen Podcast – und Sarah kündigt an, Klartext zu sprechen.

"Es ist Zeit, dass wir den Tee verschütten", schreibt Fergie verheißungsvoll bei Instagram. Zusammen mit der Moderatorin Sarah Jane Thompson startet sie ihren eigenen Podcast, der den Titel "Tea Talks with the Duchess & Sarah" trägt. Die 63-Jährige freue sich riesig auf das Projekt und könne es kaum erwarten. Doch offenbar will sie auch ordentlich auspacken: "Wir werden den Tee verschütten, über unsere Wochen plaudern und manchmal sogar Dinge richtigstellen." Worüber genau sie auspacken will, verrät sie allerdings noch nicht.

Erst vor wenigen Tagen feierte das britische Königshaus eines der größten Ereignisse der letzten Jahrzehnte: König Charles' (74) Krönung. Sarah fehlte bei der Zeremonie, obwohl sie nach wie vor noch die Herzogin von York ist. Aufgrund ihrer Scheidung ist es ihr aber nicht erlaubt, zu staatlichen Anlässen zu kommen. Dem König und seiner Frau gratulierte sie bei Twitter trotzdem: "Herzlichen Glückwunsch an ihre Majestäten, den König und die Königin."

Mattpapz / BACKGRID / ActionPress Sarah Ferguson, April 2023

Getty Images Sarah Ferguson im März 2023

Getty Images Fergie bei der BFI Luminous Fundraising Gala 2019

