Nicht eingeladen: Sarah Ferguson gratuliert König Charles

Sie freut sich sehr für ihn. Am Samstag stand die offizielle Krönungszeremonie für König Charles III. (74) an. Die Liste der geladenen Gäste war mit mehr als 2.000 Personen lang. Charles Ex-Schwägerin Sarah Ferguson (63) hatte jedoch keine Einladung erhalten. Als geschiedene Frau war es ihr nicht erlaubt, zu dem staatlichen Anlass erscheinen. Dennoch gratuliert Fergie ihrem Freund Charles zu seiner Krönung!

Bei Twitter schrieb die Ex-Frau von Prinz Andrew (63): "Herzliche Glückwünsche an ihre Majestäten, den König und die Königin." Dazu veröffentlichte sie ein niedliches Foto von Charles und Camilla (75), auf dem sie sich in der goldenen Kutsche unterhalten – mit ihren Kronen auf dem Kopf. Im Netz kam das Posting ziemlich gut an – ein User kommentierte: "Das ist sehr freundlich von ihnen. Ihre Töchter sahen wunderschön aus!"

Die beiden Prinzessinnen schmissen sich nämlich für den großen Tag ihres Onkels ordentlich in Schale! Prinzessin Beatrice (34) zeigte sich in einem magentafarbenen Kleid, das sie mit goldenen Accessoires kombinierte. Ihre jüngere Schwester Prinzessin Eugenie (33) wählte ein dunkelblaues, locker sitzendes Kleid. Darin präsentierte sie stolz ihre Babykugel.

Sarah Ferguson, Ex-Frau von Prinz Andrew

Prinzessin Beatrice, Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

Prinzessin Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi und Prinz Harry

