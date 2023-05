So ist Britney Spears' momentanes Verhältnis zu ihren Eltern

Ist sie gut auf ihre Eltern zu sprechen? Britney Spears' (41)Vormundschaft unter ihrem Vater Jamie Spears (70) endete im Herbst 2021. Seitdem kann die Sängerin wieder frei ihre eigenen Entscheidungen treffen und kostet dies wohl in vollen Zügen aus. So heiratete sie im vergangenen Sommer ihren Liebsten Sam Asghari (29) und teilt via Social Media oft und gern, wie glücklich sie mit dem Fitnesstrainer ist. Doch wie ist derzeit eigentlich das Verhältnis zwischen Britney und ihren Eltern?

Ein Insider meinte laut Just Jared: "Britneys Mum Lynne würde die Beziehung zu ihrer Tochter gern wiederherstellen und Britney zeigt sich dem offen gegenüber." Die "Piece Of Me"-Interpretin liebe ihre Mutter Lynne, müsse jedoch noch immer verdauen, was in den Jahren der Vormundschaft vorgefallen war. In Bezug auf ihren Vater Jamie habe die Sängerin jedoch keinerlei Verlangen, sich mit diesem auszusprechen. Eine weitere geheime Quelle schildert, die Pop-Ikone wolle auch in Zukunft nichts mit ihm zu tun haben.

Auch das Verhältnis zwischen Brit und ihren Söhnen ist wohl stark zerrüttet. So heißt es in der Doku "TMZ Investigates: Britney Spears – The Price of Freedom": "Ab Ende des Sommers 2022 wurde die Anspannung zwischen Brit und ihren Kids so stark, dass die Jungs nicht einmal mehr auf ihre Textnachrichten antworteten." Persönlich gesehen habe die Musikerin ihren Nachwuchs sogar seit über einem Jahr nicht mehr.

Action Press / REX FEATURES LTD. Jamie und Lynne Spears in Los Angeles, 2012

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

Getty Images Britney Spears und ihre Kids auf einem "Die Schlümpfe"-Event

