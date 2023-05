Wäre Gloria Glumac schon bereit für eine neue Beziehung?

Offen für was Neues? Die Ehe von Nikola und Gloria Glumac sorgte im Netz für zahlreiche Schlagzeilen. Nachdem die beiden ihr TV-Debüt bei Temptation Island gegeben hatten, sah man sie später im Format Prominent getrennt, das sie sogar für sich entscheiden konnten. Nikola verriet kürzlich, dass er zwar sein Single-Leben genießen würde, mit der richtigen Frau aber auch eine neue Beziehung vorstellbar wäre. Nun verrät seine Ex Gloria, wie es bei ihr mit einer neuen Liebe aussieht und stellt klar: Ihr würde es schwerfallen, einen neuen Menschen an sich heranzulassen!

In einem Q&A auf Instagram verriet Glorias ihren Fans, ob sie es sich vorstellen könne, zeitnah jemanden kennenzulernen: "Es ist generell super-schwer, mein Interesse zu wecken, weil ich super-schwer Gefühle zulassen kann und mich auch schwer auf neue Menschen einlassen kann. Selbst neue Freundschaften schließen, denen ich vertraue und mich komplett öffnen kann, dauert ewig." Enttäuschungen aus der Vergangenheit könne sie nur schwer abschütteln: "Ich vertraue nicht mal mir selbst und noch weniger fremden Menschen. Bisher war halt einfach so gut wie jeder Mensch in meinem Leben eine Enttäuschung. Das prägt."

Die TV-Bekanntheit möchte aus vergangenen Beziehungen lernen und betont: "Ihr habt mich ja kennengelernt und wisst, was ich alles für Ansprüche an meinen nächsten Mann an meiner Seite habe. Ich werde auch keine Abstriche mehr machen und mich mit weniger zufriedengeben."

Anzeige

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Gloria Glumac, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de