Wahrheit hinter Lisa Rinnas "Real Housewives"-Exit enthüllt!

So kam ihr Ausstieg also zustande! Lisa Rinna wird nicht in der kommenden Staffel der Real Housewives of Beverly Hills zu sehen sein. Die Reality-TV-Darstellerin sorgte in der Show in den vergangenen Jahren öfter mal für Drama – und legte sich mit so einigen ihrer Co-Stars an. So brachte sie bereits Lisa Vanderpump (62), Denise Richards (52) oder auch Kathy Hilton (64) gegen sich auf. Wie es zu ihrem Exit kam, war lange Zeit unklar. Doch jetzt kommt die Wahrheit hinter Lisas Ausstieg ans Licht!

In seinem neuen Buch "The Daddy Diaries: The Year I Grew Up" schildert TV-Host Andy Cohen (54), das langjährige Gesicht hinter dem "Real Housewives"-Franchise, seine Sicht der Dinge. Er meint, Lisa habe tatsächlich kurz nach dem Ende der zwölften Staffel gekündigt, dann jedoch wieder zurückrudern wollen. Andy schrieb daraufhin wohl, dass sie "lieber eine Pause einlegen und irgendwann anders zurückkehren" solle.

Zudem äußert der "Watch What Happens Live"-Moderator in seinem Buch: "Es fühlt sich so an, als habe Lisa eine toxische Beziehung mit der Show." Die 59-Jährige ist also kein Teil der kommenden Staffel der "Real Housewives" – Denise Richards hingegen schon. Die Schauspielerin sei, wie Variety berichtete, in ein paar Folgen als "Freundin von" zu sehen.

Getty Images Garcelle Beauvais, Andy Cohen und Lisa Rinna im Jahr 2022

Getty Images Andy Cohen während eines Radiotalks

Getty Images Denise Richards im Jahr 2019

