Billie Eilish und ihr Jesse gehen wieder getrennte Wege!

Die große Liebe war es wohl nicht! Billie Eilish (21) und Jesse Rutherford (31) waren erstmals im Oktober 2022 miteinander in Verbindung gebracht worden und hatten ihre Beziehung schließlich am 1. November offiziell gemacht. Danach waren die Turteltäubchen sogar gemeinsam auf den Red Carpets aufgtreten. Vor allem ihr Auftritt, in eine Gucci-Decke gehüllt, sorgte für Aufsehen. Nach nicht mal einem Jahr ist die Liebe von Billie und Jesse schon zerbrochen!

Seit dem Coachella-Festival wurde das Paar nicht mehr gemeinsam gesehen. Ein Insider von Page Six plauderte nun aus: "Ich kann bestätigen, dass Billie und Jesse sich einvernehmlich getrennt haben und gute Freunde bleiben." Die "Bad Guy"-Sängerin war auch ohne Jesse auf der diesjährigen Met Gala erschienen. Auf der After Gala war die Musikerin mit Ava Capri gesehen worden, welche bekanntlich auf Frauen steht. Allerdings stellte die Quelle klar, dass jegliche Fremdgehgerüchte nicht der Wahrheit entsprechen.

Die beiden mussten sich während ihres Altersunterschieds viel Kritik anhören. Doch Billies Familie stand hinter der Beziehung. Ihr Bruder Finneas hatte sich öffentlich zu dem Thema geäußert: "Ich will, dass meine Schwester glücklich und sicher ist, und sie ist als 21-Jährige vollkommen in der Lage dazu, ihre eigenen Lebensentscheidungen zu treffen."

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford im November 2022

Getty Images Billie Eilish bei der Met Gala 2022

Getty Images Billie Eilish bei der Premiere von "Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles" 2021

