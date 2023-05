Korb kassiert: "Ex on the Beach"-Yasin wollte Carina küssen!

Kein Bock auf Knutschen? Der Auftakt der neuen Ex on the Beach-Staffel war bereits ziemlich turbulent. Besonders in der Dreiecksbeziehung um Yasin Mohamed (31), seine Ex-Freundin Paulina Ljubas (26) und seine angehimmelte Carina ging es zuletzt ganz schön rund. Nachdem das ehemalige Pärchen unerwarteten Sex hatte, versucht der Hottie die Wogen zwischen ihm und seiner neuen Flamme zu glätten. Doch als Yasin bei Carina in die Kussoffensive ging, kassiert er einen Korb!

Nachdem die Blondine von Yasins Betthüpfer mit Ex Paulina alles andere als begeistert war, versuchte er es nun auf die romantische Tour bei ihr. Als der 31-Jährige in der berüchtigten Date-Cabana Champagner für Carina und sich auftischte, dachte Yasin, bei ihr landen zu können. Als er ausholte, die Beauty zu küssen, blockte sie direkt ab. "Du musst ein bisschen chillen", machte die ehemalige Love Island-Kandidatin deutlich.

Allerdings umgarnte der Realitystar die 23-Jährige weiter mit schmeichelnden Worten. "Wenn ich vor die Wahl gestellt werde, dann würde ich mit dir aus der Villa gehen", verrät er ihr unter vier Augen. Und siehe da – Yasins Charme scheint zu wirken: "Krass, wir werden sehen. Aber ja, ich lass mich darauf ein. Ich habe ja gar keine andere Wahl, weil ich dich cool finde", antwortet sie ihm daraufhin. Danach gab es von Yasin sogar noch einen Schmatzer auf die Wange – den Carina dieses Mal nicht ablehnte.

RTL Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Yasin Mohamed bei "Ex on the Beach"

RTL Carina bei "Ex on the Beach"

