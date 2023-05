Johnny Depp feiert emotionales Red-Carpet-Comeback in Cannes

Da flossen wohl Freudentränen! Johnny Depp (59) stand im vergangenen Jahr vor allem wegen seines Rechtsstreits mit Ex-Frau Amber Heard (37) im Fokus der Öffentlichkeit. Er versuchte daraufhin, dem Blitzlichtgewitter zu entkommen und zog sich etwas zurück. Doch der Schauspieler war fleißig am Drehen und performte als König Ludwig XV. im Historienfilm "Jeanne du Barry". Eben dieser Streifen eröffnete nun die Filmfestspiele in Cannes und Johnny feierte sein emotionales Red-Carpet-Comeback! Wie Variety berichtet, gab es Standing Ovations für den Filmhelden und der war wohl so überwältigt, dass ihm die Tränen kamen.

