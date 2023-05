Justin und Hailey Bieber verliebt in New York unterwegs!

Die beiden Turteltauben genießen ihre gemeinsame Zeit. Justin (29) und Hailey Bieber (26) sind seit dem Sommer 2018 offiziell miteinander liiert. Nach nur einem Monat folgte dann schon die romantische Verlobung und kurz darauf fand die heimliche standesamtliche Trauung statt. Seitdem spekulieren Fans immer wieder über eine mögliche Schwangerschaft. Bisher blieb die zwar aus, doch das Model und der Sänger genießen ihre Zweisamkeit offensichtlich sehr. Jetzt waren Hailey und Justin gemeinsam auf Shopping-Tour.

Fotos, ⁣ die Daily Mail vorliegen, zeigen das verliebte Paar Arm in Arm durch die Straßen von New York schlendern. Für ihren gemeinsamen Shopping-Trip wählte Hailey ein legeres Outfit: Sie trägt einen hellbraunen Minirock und ein enges schwarzes Shirt. Dazu kombinierte sie schwarze Lederslipper mit weißen Socken. Auf der Nase trägt sie eine schwarze Sonnenbrille. Ihr Gatte entschied sich ebenfalls für einen lässigen Look: Er trägt weite hellblaue Jeans und ein übergroßes weißes T-Shirt. Auch auf Justins Nase sitzt eine Sonnenbrille – allerdings falsch herum.

Vor wenigen Wochen sah man das Paar jedoch in einer besorgniserregenden Situation: Auf dem Coachella war der "Peaches"-Interpret ausgelassen beim Tanzen gesichtet worden. Wenig später schienen ihn die Kräfte jedoch verlassen zu haben – ein Video zeigt Justin, der erschöpft über einer Absperrung hängt, während Hailey ihm fürsorglich den Rücken streichelt.

Getty Images Justin und Hailey Bieber, Met Gala 2021

Getty Images Hailey und Justin Bieber, 2022

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, März 2023

