So süß gratuliert John Legend Söhnchen Miles zum Geburtstag!

John Legend (44) feiert seinen Sohnemann! Der Musiker und seine Frau Chrissy Teigen (37) gelten als das absolute Traumpaar. Ihre drei Kids Luna (7), Miles (5) und Esti machen das Liebesglück der beiden perfekt. Wie happy sie mit ihrem Nachwuchs sind, zeigen die beiden stolzen Eltern nur allzu gerne im Netz. Nun wurde der kleine Miles schon fünf Jahre alt – und Papa John widmete ihm einen niedlichen Geburtstags-Post!

Mit seinen rund 15,5 Millionen Instagram-Fans teilte der 44-Jährige einige private Schnappschüsse zum Ehrentag seines Söhnchens. "Seht mal, wer heute fünf Jahre alt wird!", schreibt der "All Of Me"-Interpret unter seine Bilderreihe. Auf dem ersten Foto reißt das Geburtstagskind aufgeregt die Hände in die Höhe. Bei der nächsten Aufnahme strahlen Papa und Sohn zusammen in die Kamera. "Alles Gute zum Geburtstag, Miles", gratulierte John.

Der Grammy-Gewinner scheint seine Vaterrolle total zu lieben – das beweist er auch bei seinem neusten Familienzuwachs Esti. Chrissy und er teilen sich die Aufgaben: "Natürlich kann ich sie nicht stillen, also helfe ich beim Füttern, wenn wir die Flasche benutzen. Ich wechsle gerne die Windeln. Ich bin auch gut darin, sie ein Bäuerchen machen zu lassen", erklärte er gegenüber People.

Instagram / johnlegend Miles Stephens im Mai 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern, März 2023

