Stolz: Herzogin Meghan mit Women of Vision Award geehrt!

Herzogin Meghan (41) dürfte mit dem Abend sehr zufrieden sein. 2020 hatte die einstige Suits-Darstellerin zusammen mit ihrem Mann Prinz Harry (38) ihre royalen Pflichten niedergelegt. Seitdem leben die Eheleute gemeinsam mit ihr beiden Kids in den USA und müssen selbst ihre Brötchen verdienen – beispielsweise mit Stiftungen oder auch Filmprojekten. Gestern Abend wurde Meghan mit einem Preis ausgezeichnet. Diesen nahm sie dankend entgegen!

Wie Daily Mail berichtet, wurde die 41-Jährige mit dem Women of the Vision Award für lebenslanges Eintreten für Frauen und Mädchen ausgezeichnet. Zu der Verleihung war Meghan zusammen mit ihrem Gatten und ihrer Mutter Doria erschienen. Die Auszeichnung nahm sie dankend entgegen und hielt zudem auch noch eine kleine Rede. "Sie können die Visionärin Ihres eigenen Lebens sein. Sie können einen Weg einschlagen, auf dem Sie das, was Sie in Ihren täglichen Taten des Dienens, der Freundlichkeit, des Eintretens, der Gnade und der Fairness wiederholen", erklärte die Beauty unter anderem.

Für den Abend hatten sich die Sussexes ordentlich in Schale geworfen. Harry machte in einem dunklen Anzug eine gute Figur. Seine Liebste zog mit einem engen schulterfreien Kleid in Gold alle Blicke auf sich. Nach König Charles' (74) Krönung am 6. Mai war es der erste große Auftritt der beiden seit langem.

Getty Images Herzogin Meghan im Mai 2023 in New York bei den Ms. Foundation Women of Vision Awards

Fernando Ramales / BACKGRID / ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, Mai 2023

Getty Images König Charles III. im Mai 2023

