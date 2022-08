Neuer Lover? Emma Watson hält Händchen mit Unternehmer-Sohn

Hat Emma Watson (32) einen neuen Mann an ihrer Seite? Über ihr Privatleben spricht die Schauspielerin kaum. Dennoch ist bekannt, dass sie seit etwa zwei Jahren mit dem Unternehmer Leo Alexander Robinton zusammen war. Für ihn wollte sie angeblich sogar die Schauspielkarriere zurückstellen und auch eine Verlobung stand 2021 im Raum – was der Harry Potter-Star jedoch dementierte. Nun scheint sich in ihrem Liebesleben allerdings einiges getan zu haben: Emma wurde händchenhaltend mit einem neuen Mann gesichtet!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist die 32-Jährige in Italien zu sehen. Hand in Hand streifte sie mit keinem Geringeren als Brandon Green durch Venedig. Der 29-Jährige ist der Sohn des umstrittenen Geschäftsmannes Philip Green – dem Vorsitzenden der Arcadia Group, zu der Unternehmen wie Topshop und Burton gehören. Eine Quelle berichtete, dass Brandon Emma regelrecht "umworben" habe. Erstmals gesichtet wurden die beiden gemeinsam im September 2021.

Offenbar steht Emma derzeit ohnehin der Sinn nach Veränderung in ihrem Leben – auch was ihre Frisur angeht. Für einen Job bei der Marke Prada ließ sich der Hollywood-Star wieder einen Pixie-Cut schneiden. Mit dieser Kurzhaarfrisur beeindruckte sie ihre Fans schon im Jahr 2010.

Getty Images Emma Watson bei den British Fashion Awards 2014

Action Press / SIPA PRESS Emma Watson während der Pariser Fashion Week 2022

Getty Images Emma Watson in London 2010

