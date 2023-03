Liebes-Comeback? Emma Watson mit Ex Brendan bei Konzert!

Versuchen sie es etwa erneut? Emma Watson (32) machte sich als Teil des Harry Potter-Casts einen Namen und arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich als Schauspielerin. Für ein paar Monate war die Schauspielerin mit dem Unternehmer Brendan Wallace zusammen, doch die Beziehung ging in die Brüche. Vor Kurzem besuchte die Britin nun die "Eras Tour" von Popstar Taylor Swift (33) – und das nicht allein, an ihrer Seite war ihr Ex. Ist zwischen Emma und Brendan etwa eine neue Liebe entfacht?

Via Twitter wurden Schnappschüsse und Videos veröffentlicht, die die einstigen Turteltauben nebeneinanderstehend während Taylors Konzert in Las Vegas zeigen. Auf den Pics scheint es so, dass Emma und Brendan durchaus viel Spaß hatten und ihr Zusammensein genossen. Die "Hermine Granger"-Darstellerin trug einen beigefarbenen Mantel und zeigte sich in ihren für sie typischen schulterlangen braunen Haaren. Ihre Begleitung entschied sich dafür, das Konzert in einem einfachen Shirt und in einem aufgeknüpften hellblauen Hemd zu genießen.

Im Jahr 2018 waren die Schauspielerin und der Unternehmer küssend während eines Mexiko-Urlaubs gesichtet worden. Nach ein paar Monaten war die Turtelei dann jedoch vorbei und 2019 bandelte Brendan mit Alexandra Daddario (37), einer Schauspielkollegin von Emma, in Italien an. Auch diese Liebe ging in die Brüche.

Anzeige

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / brendanfitzgeraldwallace Brendan Wallace, Unternehmer

Anzeige

Getty Images Alexandra Daddario, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de