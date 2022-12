Stolze Eltern: Mick Jaggers Sohn feiert sechsten Geburtstag

Mick Jagger (79) und Melanie Hamrick (35) sind in Feierlaune! Seit 2014 gehen der Rolling Stones-Star und die fast 44 Jahre jüngere Balletttänzerin gemeinsam durchs Leben. Zwei Jahre später machte der kleine Deveraux das Glück der beiden komplett. Seitdem teilt das Paar regelmäßig Einblicke in sein Familienleben mit den Fans – wie auch jetzt: Im Netz gratulierte Melanie ihrem Sohnemann zum sechsten Geburtstag!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Balletttänzerin anlässlich des Geburtstags einige süße Momente von Deveraux: Auf einem Bild hält der Kleine in einem Tonstudio einen Keks in der Hand, während andere Schnappschüsse des Sechsjährigen scheinbar in einem Freizeitpark entstanden sind. Aber auch ein Familienbild mit Papa Mick und Mama Melanie durfte nicht fehlen. "Alles Gute zum sechsten Geburtstag, Devi. Wie lieben dich so sehr!", betitelte die 35-Jährige den Geburtstagspost.

Auch die Fans gratulieren Mick und Melanies Sprössling: "Wunderschöne Bilder! [...] Alles Gute zum Geburtstag, Dev!", "Alles Gute zum Geburtstag, Devi! Ich wünsche dir einen lustigen Tag und ein magisches Jahr, das vor dir liegt! Ganz viel Liebe!" oder: "Alles Gute zum sechsten Geburtstag, Devi! Ich hoffe, du hast einen ganz besonderen Tag! Viel Spaß!", kommentierten einige User.

Instagram / melhamrick Mick Jaggers Sohn Deveraux

Instagram / melhamrick Mick Jagger und Melanie Hamrick mit ihrem Sohn Deveraux

Instagram / melhamrick Mick Jaggers Sohn Deveraux

