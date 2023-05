Diesen Satz hätte Arnold Schwarzenegger fast nicht gesagt!

Manche Filmzitate sind echt nicht mehr wegzudenken! Arnold Schwarzenegger (75) ist ein wahres Allround-Talent, denn er ist nicht nur Schauspieler und Unternehmer, sondern auch ehemaliger Bodybuilder und US-Politiker. In den 80ern ging der gebürtige Österreicher mit seiner Rolle als Terminator in die Filmgeschichte ein. Sein legendärer Satz "Ich komme wieder" (im Original: "I'll be back") ist fast so berühmt wie der Amerikaner selbst – doch fast hätte Arnie diesen Satz gar nicht so gesagt!

Mit People erinnert sich der Baywatch-Star an das "Terminator"-Set zurück: "James Cameron und ich diskutierten darüber, wie wir den Satz sagen sollten, weil ich mich nicht wohl dabei fühlte, 'I'll' zu sagen." Deswegen habe er dem Regisseur vorgeschlagen, "I will be back" (zu deutsch: "Ich werde wieder kommen") daraus zu machen. Für ihn sei die Wirkung des Satzes ohne die Abkürzung einfach stärker gewesen. Doch James (68) habe nicht von seiner Meinung abgelassen. Der Avatar-Direktor hatte gefordert: "Sag es einfach zehnmal. Sag es auf verschiedene Arten. Ich lasse die Kamera weiterlaufen. Dann wählen wir eine aus."

Der von Arnold gesprochene Satz "I'll be back" wurde somit in den Zeitgeist der Popkultur katapultiert, wo er seit fast vier Jahrzehnten geblieben ist. Seitdem hat er ihn oder eine Version davon in mindestens einem Dutzend Filmen wiederholt, darunter "The Last Action Hero", "Kindergarten Cop" sowie in den weiteren "Terminator"-Filmen. Jetzt ist der Entertainer buchstäblich zurück – seine neue Action-Comedy-Serie startet am 25. Mai auf Netflix.

