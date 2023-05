Georgina Fleurs Tochter aus Versehen im Livestream zu sehen

Das war wohl nicht nur für Georgina Fleurs (33) Fans eine große Überraschung! Seit August 2021 ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin stolze Mama einer kleinen Tochter. Auch wenn sich der Realitystar selbst gerne im TV und den sozialen Medien präsentiert, hält sie ihren Nachwuchs stets aus der Öffentlichkeit heraus. So dürfen ihre Follower weder das Gesicht der Kleinen sehen, noch ihren Namen wissen. Umso größer war die Verwunderung nun, als Georginas Tochter plötzlich deutlich erkennbar in einem Livestream zu sehen war!

"Was gerade passiert ist, sollte definitiv nicht so passieren. Ich habe mein Handy liegen lassen und dachte, es wäre gesperrt", teilt die 33-Jährige darauf in ihrer Instagram-Story mit. Ihr Tochter habe den Livestream beim Spielen mit dem Handy selbst gestartet. "Ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder weinen soll", gibt Georgina zu. Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin bat ihre Fans zudem, Screenshots, auf denen das Gesicht ihrer Kleinen zu sehen ist, zu löschen und nicht im Netz zu verbreiten.

Erst im März hatte Georgina für großes Erstaunen gesorgt, als sie für ihre Tochter ein Instagram-Profil erstellt hat. "Ich möchte jetzt einfach nach eineinhalb Jahren als Mutter meine Erfahrungen mit euch teilen – deswegen habe ich dieses Profil gemacht", hatte sie kurz darauf erklärt und versichert, dass sie auch weiterhin das Gesicht und den Namen ihres Kindes geheim halten wird.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihr Kind, 2023

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, 2023

