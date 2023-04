Nur Aprilscherz? Georgina Fleur bestätigt Baby G's Namen!

Erlaubt Georgina Fleur (32) sich etwa einen Scherz? Die Reality-TV-Bekanntheit war im Sommer 2021 zum ersten Mal Mutter geworden. Den Namen des Kindes hielt sie eigentlich bisher geheim. Ihr einstiger Kumpel Sam Dylan (32) behauptete zwar wenige Monate nach der Geburt, dass das Baby Violetta heiße, die einstige Dschungelcamp-Kandidatin stritt dies aber ab. Im Netz verkündet sie nun ausgerechnet am 1. April, dass der kleine Schatz doch auf den Namen Violetta höre – ein Zufall?

Das Trash-Sternchen teilt ein Bild des Nachwuchses auf Instagram. Dazu bedankt sie sich im Namen ihrer Tochter bei ihren Anhängern für das Folgen des Baby-Accounts: "Hallo, danke an alle für das Folgen." Sie ergänzt: "Mein Name ist Violetta, [...] meine Mama ist Georgina, sie verwaltet dieses Konto, liebt mich und wird mich vor allem beschützen."

Die Fans unter dem Beitrag sind sich nicht einig, ob Georgina sie reinlegen möchte oder nicht. "Auch wenn ich den Namen sehr hübsch finde, glaube ich an einen Aprilscherz", schreibt ein User. Ein weiterer schreibt inklusive Lach-Emoji: "April April." Ein anderer hingegen glaubt der 32-Jährigen: "Der Name wurde leider schon mal aus ihrem Bekanntenkreis vor Monaten erzählt. Es ist leider der wirkliche Name..."

