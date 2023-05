Ihre Cousine: Paul Jankes Ex war genau wie Sarah Knappik

Paul Janke (41) sah durchaus Gemeinsamkeiten. Der Ur-Bachelor ist aktuell in der neuen Staffel Kampf der Realitystars zu sehen. Während er da um den Sieg und das Preisgeld kämpfte, offenbarte er im Gespräch mit den anderen Kandidaten ein pikantes Geheimnis: Seine Ex-Freundin ist die Cousine von Kontrahentin Sarah Knappik (36). Und jetzt erklärt Paul, dass sich die Charaktere der beiden sehr ähneln.

In der Sendung "Kampf der Realitystars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" war Paul zu Gast, um über seine Zeit in der Show zu sprechen. Dabei war auch seine Ex Thema und Moderatorin Bella Lesnik wollte es genau wissen. Sie fragte, ob Sarah und ihre Cousine sich ähneln. Und Pauls Antwort war deutlich: "Ja, sie ähneln sich schon in einigen Eigenschaften. [...] Die einen denken oft gerne an sich." Auf die scherzhafte Frage, ob das der Trennungsgrund war, gab Paul aber keine richtige Antwort.

In der Sendung sah es auch so aus, als ob Paul sich Evanthia Benetatou (31) annäherte. Zumindest schienen die beiden sich gut zu verstehen. Aber eine Beziehung wurde daraus nicht. Woran es gescheitert war, hatte Eva gegenüber Bild verraten: "Paul und ich hatten einfach zu unterschiedliche Interessen. Ich bin sehr familienorientiert und mein Sohn und ich kommen als Paket." Zwischen ihnen habe die Chemie einfach nicht gestimmt.

