Die GNTM-Models sind schockiert: Sie ziehen in ein Motel!

Das haben sich die Models sicher anders vorgestellt. In der vergangenen Woche kämpften die Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel um den Einzug in die Top Ten. Für ein Model ist der Traum allerdings zerplatzt: Nina Kablitz musste ihre Koffer packen. In der neusten Folge kämpfen die zehn verbliebenen Mädels nun ums Weiterkommen. Doch bevor Heidi Klum (49) erneut eine von ihnen rauswirft, steht für die Models erst mal ein anderer Schock an.

Die Kandidatinnen müssen umziehen – und zwar ausgerechnet in ein Motel. Davon sind die Mädels alles andere als begeistert. Vor allem für Vivien Blotzki ist es ein Schock. "Motels kennt man ja sonst nur aus Horrorfilmen. Einfach die Vorstellung, da so übernachten zu müssen, man weiß ja auch immer nicht so, ob das jetzt so sauber ist", stellt sie nach der Ankunft fest. Mirella Janev hingegen ist glücklich. "Ich habe mich hier total wohlgefühlt. Viel wohler als in der Villa", schwärmt das Model.

Für die Fans ist das nicht nachvollziehbar. "Die regen sich jetzt nicht echt auf, weil die in einem Motel und nicht mehr in einer Luxusvilla wohnen oder?", schreibt ein User bei Twitter. "Im Motel übernachten, der Horror laut Vivien", ergänzt ein anderer Zuschauer.

Vivien Blotzki, Kandidatin bei GNTM

Mirella Janev, Kandidatin bei GNTM

Katherine, Coco, Mirella, Ida, Nina und Selma bei GNTM 2023

