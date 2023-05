Nach Krebs-OP: Patrice Aminati hat Angst vor Immuntherapie

Patrice Aminati wünscht sich wohl, dass der Spuk endlich vorbei ist! Im vergangenen Jahr hatte die Blondine dem Moderator Daniel Aminati (49) das Jawort gegeben. Ende August durften die beiden ihre gemeinsame Tochter Charly auf der Welt begrüßen. Doch dann erschütterte die Nachricht um die Hautkrebsdiagnose der Beauty das Familienglück des Paares. Mehrmals musste sie schon operiert werden und nun soll eine Immuntherapie beginnen – davor hat Patrice jedoch Angst!

Auf Instagram hält die stolze Mama ihre Fans stets auf dem Laufenden – nun meldet sie sich dort mit einem geradezu poetischen Text. "Meine Tabletten stehen in der Küche... unberührt stehen sie und warten auf mich. Doch ich will nicht", schreibt Patrice zum einen. "Ich habe Angst... Warum Tabletten nehmen? Mir geht es doch gerade so gut", fragt sich Daniels Liebste. Doch Patrice habe sich im Urlaub eine Erkältung zugezogen. "Seitdem werde ich einfach nicht mehr gesund. Das, was bei mir sonst drei Tage dauert, bleibt", erklärt die Blondine und fragt sich, ob sich ihr Körper möglicherweise wehrt.

Erst vor wenigen Wochen gab Daniel ein Update zu der geglückten Operation. "Die Ergebnisse der Untersuchungen (MRT, PET, CT ) meiner Frau sind da. Alle befallenen Lymphknoten konnten bei der OP erfolgreich entfernt werden", verkündete der Entertainer. Es seien keine weiteren Stellen oder Organe befallen. "Glück im Unglück", fügte der 49-Jährige hinzu. Der ProSieben-Moderator hoffe nun, dass Patrice die Begleiterscheinungen der Therapie gut verkraften wird.

Anzeige

Instagram /patrice.eva Patrice Aminati im April 2023

Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati und Patrice Aminati mit ihrer kleinen Tochter, 2023

Anzeige

Wie findet ihr die regelmäßigen Updates der beiden? Super! Ich finde, das gehört nicht ins Internet... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de