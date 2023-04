Update von Daniel Aminati: OP von Patrice ist gut verlaufen

Daniel (49)und Patrice Aminati sind gemeinsam stark! Erst im vergangenen Jahr hatten sich die beiden das Jawort gegeben. Ende August durften der Moderator und seine Liebste ihre gemeinsame Tochter Charly auf der Welt begrüßen. Eigentlich könnte das Glück der kleinen Familie kaum größer sein. Doch die erschütternde Krebs-Diagnose der frischgebackenen Mama geht an die Substanz. Es hatten sich Metastasen gebildet, sodass Patrice erneut operiert werden musste. Nun meldet sich Daniel nach der OP bei den Fans!

Auf Instagram gibt der Entertainer ein Update: "Die Ergebnisse der Untersuchungen (MRT, PET, CT ) meiner Frau sind da. Alle befallenen Lymphknoten konnten bei der OP erfolgreich entfernt werden." Es seien keine weiteren Stellen oder Organe befallen. "Glück im Unglück", wie Daniel findet. Jetzt können sie erst mal aufatmen. Jedoch nur für ein paar Tage, denn ab Mai beginne für Patrice eine Immuntherapie. Der ProSieben-Moderator hoffe, dass seine Liebste die Begleiterscheinungen der Therapie gut verkraften wird.

Immer wieder lobt der Fitnesscoach die Stärke seiner Frau. "Sie ist bewundernswert", schreibt er auch wieder in seinem aktuellen Post. Das zu sehen, mache ihm Hoffnung. Außerdem scheint es dem Paar gutzutun, dass sie das Verständnis und die Unterstützung der Fans haben. In seiner Instagram-Story bedankt sich Daniel für all die mitfühlenden Genesungswünsche, die sich unter ihren Beiträgen sammeln. "Ihr ahnt gar nicht, was uns das bedeutet", bekräftigt er.

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati mit Töchterchen Charly im Dezember 2022

Instagram / danielaminati Patrice Eva und ihr Baby im April 2023

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati im Juni 2022

