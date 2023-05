Pups-Verbot: Sarah Knappiks "Kampf der Realitystars"-Vertrag

Das müssen interessante Verhandlungen gewesen sein! Der Realitystar Sarah Knappik (36) war schon in einigen TV-Formaten zu sehen und könnte daher als alter Hase im Showgeschäft bezeichnet werden. Dass sie weiß, wie man vor einer TV-Produktion richtig zu verhandeln hat, ist nicht verwunderlich. In einem Spiel bei Kampf der Realitystars kam nun ans Tageslicht, dass Sarah von allen Kandidaten in der Sala die beste Gage ausgehandelt hatte. Dabei ergänzte sie ihre Antwort aber um ein witziges Detail: In Sarahs Vertrag steht ernsthaft, dass man sie im Fernsehen nicht pupsen hören würde!

Beim Spiel "Showgeschäft" mussten die Kandidaten richtig einschätzen, wer zuvor was genau vertraglich mit dem Produktionsteam festgelegt hatte: Eine falsche Einschätzung der Konkurrenz hätte zu einer Schleimdusche geführt. Sarah offenbarte dabei ein interessantes Detail aus ihrem Vertrag: "Man darf meinen bekleideten und unbekleideten Intimbereich nicht zeigen. Man hört mich hier nie pupsen. Es sind schon ein paar lustige Klauseln!" Ihr Konkurrent Serkan Yavuz (30) scherzte daraufhin: „Deshalb furzt du immer neben mir so frei raus!“

Von Sarahs Offenbarungen zeigten sich ihre Konkurrenten sichtlich überrascht. Evanthia Benetatou (31) kommentierte zum Beispiel: "So weit habe ich gar nicht gedacht. Das will doch eigentlich keiner sehen, meinen Intimbereich. Wenn mal so ein Ding da rausfluppt, kann ich halt nichts machen." In Sarahs Verhandlungen schienen diese Dinge dagegen durchaus relevant gewesen zu sein.

RTL 2 Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

RTL / Frank W. Hempel Sarah Knappik bei "Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!"

TVNOW / Stefan Gregorowius Sarah Knappik bei der Dschungelshow

