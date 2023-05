"Kampf der Realitystars"-Sarah bekommt die höchste Gage!

Wer bekommt am meisten Kohle? Aktuell stellen sich wieder einige Prominente den Herausforderungen bei Kampf der Realitystars und kämpfen um Sendezeit. Sarah Knappik (36) eckte bereits mit einigen Kandidaten an: Unter anderem gab es Stress mit dem Ur-Bachlor Paul Janke (41) , aber auch mit Daniel Schmidt, dem Wirt des Hamburger Elbschlosskellers, kam es zu einem kleinen Wortgefecht. Dennoch scheint Sarah von ihrer Teilnahme zumindest finanziell am meisten zu profitieren.

In einer Challenge müssen die Promis in unterschiedlichen Kategorien ihre Mitstreiter in ein Ranking einordnen. Bei einem Fehler duschen die Teilnehmer mit einer glitschigen Schleimdusche. Unter anderem müssen die Stars bestimmen, wer die höchste Gage bekommt. In der Gruppe Emmy Russ (24), Matthias Mangiapane (39), Evanthia Benetatou (31) und Daniel Schmidt steht fest: Matthias bekommt die höchste Gage. Eva verrät sogar, dass es bei ihr "bisschen mehr als 40.000 Euro" sind. Daraufhin müssen Paul, Sarah, Matthias und Eva angeordnet werden. Eva belegt dabei den letzten Platz, dann kommt Paul. Auf dem zweiten Platz landet Matthias. Die höchste Gage bekommt demnach Sarah.

"Es ist krass für mich zu wissen, dass ich die Erste bin, die gecastet wurde, die höchste Summe an Geld bekommen hat. Das macht mich stolz!", stellt sie fest. Im Gegensatz Jay. Der bekommt abgesehen von Serkan Yavuz (30) nämlich die geringste Gage. Bereits in der vergangenen Folge erzählte Sarah stolz, was sie in ihrer Karriere bereits alles geleistet hat. "Ich war schon bei den Oscars auf dem roten Teppich. Ich habe international gearbeitet. Ich habe in einem Hollywoodfilm mit Tara Reid (47) und Ian Ziering (59) mitgespielt. Ich habe echt krasse Sachen gemacht", verriet sie, erntet von ihren Kollegen dafür aber nur Gelächter und Augenrollen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Die Promis von "Kampf der Realitystars" bei einer Challenge

Kampf der Realitystars, RTL2 Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Die Promis bei "Kampf der Realitystars"

