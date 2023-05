"Bisschen assi": Adrian wirft Auge auf Verführerin Justyna!

Eine Frau ganz nach seinem Geschmack. Adrian Loevenich und seine Freundin Charline Grothe unterziehen sich in der fünften Staffel von Temptation Island dem ultimativen Treuetest. Nachdem er der Verführerin Melissa gefährlich nahekam, geht er ihr in der aktuellen Folge gänzlich aus dem Weg. Allerdings hat der Düsseldorfer nun schon wieder eine neue Verführerin ins Visier genommen: die Bremerin Justyna. Jetzt plaudert Adrian aus, weshalb er Gefallen an Justyna findet!

In der aktuellen Folge von "Temptation Island" ließ der 24-Jährige die Verführerin Melissa nach heftigem Geflirte nun links liegen. Dafür warf er jetzt ein Auge auf die 26-jährige Justyna. "Melissa gibt zu viel Gas, das ist mir persönlich etwas zu viel. Ich wollte mal eine kleine Abwechslung haben", macht Adrian in der Show deutlich. Warum er ausgerechnet Gefallen an der Bremerin findet, erklärt er ebenfalls vor laufenden Kameras: "Es matcht einfach, sie ist ja auch ein bisschen mehr assi. Wir kommen aus denselben Kreisen und verstehen uns einfach super!"

Dass Adrian ordentlich Gas gibt, bereitet vor allem seinem Show-Kollegen Nico Legat große Sorgen: "Hör mal zu, wir dürfen es nicht übertreiben. Deine größte Versuchung musst du vergessen", versucht er ihm klarzumachen. Doch aus den Warnungen macht sich der Hottie scheinbar nichts: "Wenn es ein nächstes Date gibt, werde ich auf jeden Fall sie mitnehmen", kündigte er bereits in der vergangenen Folge an.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Anzeige

RTL Melissa und Adrian bei "Temptation Island" 2023

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

RTL Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de