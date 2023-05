Verfolgungsjagd: Prinz Harry und Meghan sind "verärgert"

Das müssen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) erst mal verarbeiten. Eigentlich war das royale Paar in die USA gezogen, um den aufdringlichen Paparazzi zu entfliehen. Doch am Mittwoch hatten die Fotografen es erneut auf sie abgesehen. In New York wurden sie von Reportern in Autos verfolgt, was beinahe einen Crash verursachte. Und diese Verfolgung ließ Harry und Meghan schockiert zurück.

Eine Quelle wandte sich an Us Weekly und erklärte, das Paar sei "sehr verärgert" wegen der Verfolgungsjagd. "Alle sind immer noch sehr aufgeregt", meinte der Insider. Die Situation sei für alle Beteiligten "beängstigend" gewesen und vor allem Megans Mutter Doria Ragland, die ebenfalls dabei war, sei "die ganze Zeit verängstigt" gewesen. Vor allem die Tatsache, dass um ein Haar auch Fußgänger und andere Teilnehmer des Straßenverkehrs in den Beinaheunfall verwickelt waren, habe die beiden Royals schockiert.

Die Verfolgungsjagd war aber nicht der einzige Schockmoment innerhalb der letzten Tage. Nur wenige Stunden vor der Verfolgung war ein Stalker vor Harry und Meghans Haus festgenommen worden. Die Polizei habe etwa um zwei Uhr morgens einen Notruf bekommen, dass sich ein Unbekannter auf dem Anwesen rumtreibe. Die Security habe den 29-jährigen Kevin Garcia Valdovinos festhalten können, bis die Polizei eintraf. Es handelte sich wohl um einen Wiederholungstäter.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und ihre Mutter Doria Ragland im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Melbourne 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de