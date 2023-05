Fast Crash: Prinz Harry und Meghan von Paparazzi verfolgt!

Diese Situation dürfte schmerzhafte Erinnerungen in Prinz Harry (38) geweckt haben! Der Royal hatte zusammen mit seinem Bruder Prinz William (40) 1997 einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften müssen. Ihre geliebte Mutter Prinzessin Diana (✝36) war nach einer Verfolgungsjagd von Paparazzi in Paris ums Leben gekommen. Als Erwachsene sind sowohl William als auch Harry darum bemüht, dass sich das nicht wiederholt. Nun kam es aber für den Jüngeren zu einem echten Schock-Moment!

Wie CNN berichtet, wurden Harry und seine Frau Herzogin Meghan (41) am gestrigen Abend in New York von Fotografen in ihrem Auto verfolgt – und dabei kam es beinahe zu einem Crash! "Diese unerbittliche Verfolgungsjagd, die über zwei Stunden dauerte, führte zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit anderen Fahrern auf der Straße, Fußgängern und zwei Polizeibeamten“, erklärte ein Sprecher des 38-Jährigen dazu. Weitere Infos sind derzeit noch nicht bekannt.

Gestern Abend hatten die Eheleute zusammen mit der Mutter der Ex-Schauspielerin die Woman of Vision Awards in New York besucht. Dabei war die 41-Jährige auch selbst mit einem Preis bedacht worden. Während der Veranstaltung hatten die Sussexes augenscheinlich eine gute Zeit.

