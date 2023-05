Verplappert: Dann kommt Prinzessin Eugenies zweites Baby!

Lange dauert es nicht mehr! 2018 hatte Prinzessin Eugenie (33) ihrem Partner Jack Brooksbank (37) das Jawort gegeben. Drei Jahre später begrüßten die Eheleute dann ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt. Ihr kleiner Sohnemann hört auf den Namen August. Ende Januar hatte die Tochter von Prinz Andrew (63) dann ihre zweite Schwangerschaft verkündet. Doch wann genau könnte sich Eugenies Baby auf den Weg machen?

Im Interview mit Hola TV verplapperte sich nun niemand Geringeres als Eugenies eigene Mutter Sarah Ferguson (63) und verriet den Geburtstermin ihrer jüngsten Tochter. "Das Baby wird bis Ende Mai erwartet, glaube ich. Es kann also jede Minute so weit sein", hatte die 63-Jährige preisgegeben. Was für ein Geschlecht der Wonneproppen hat, wisse die werdende Oma aber noch nicht.

Dass es bis zur Geburt tatsächlich nicht mehr lange dauern kann, hatte sich bereits Anfang Mai bei König Charles (74) Krönung gezeigt. Eugenie erschien nämlich mit XXL-Babybauch zur Zeremonie in der Westminster Abbey. Ihr Sohn August wird also womöglich schon bald ein großer Bruder sein.

Getty Images Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August, Juni 2022

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihre Mutter Sarah Ferguson

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, Mai 2023

