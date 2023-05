So schön schwanger zeigt sich Prinzessin Eugenie bei Krönung

Sie sieht umwerfend aus! Am Samstag wurde König Charles III. (74) offiziell zum Oberhaupt Großbritanniens gekrönt. Zu diesem Anlass tummelten sich zahlreiche Gäste in der Westminster Abbey. Selbstverständlich waren auch die Mitglieder der Royal Family anwesend – wie beispielsweise Charles' Nichte Prinzessin Eugenie (33), die gerade zum zweiten Mal in freudiger Erwartung ist. Zu Charles' großem Tag wählte Eugenie ein tolles Outfit!

Die Tochter von Prinz Andrew (63) und Sarah Ferguson (63) zeigte sich bei der Zeremonie in einem weiten dunkelblauen Kleid, unter dem ihre Babykugel deutlich zu erkennen war. Auf dem Kopf trug sie einen gleichfarbigen Fascinator. Den Look kombinierte Eugenie mit einem langen Mantel und silbernem Schmuck. In der Hand trug sie eine edle, schwarze Handtasche.

Ihre zweite Schwangerschaft hatte Eugenie im Januar bei Instagram verkündet. Auf der Plattform hatte sie ein Foto gepostet, auf dem ihr erstgeborener Sohn ihren sichtlich gewölbten Bauch küsst. "Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass unsere Familie in diesem Sommer Zuwachs bekommen wird."

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, König Charles' Krönung

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Harry und Jack Brooksbank, König Charles' Krönung

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihr Sohn August Philip Hawke Brooksbank

