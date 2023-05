Deshalb fehlt Renata Lusin bei "Let's Dance"-Profi-Challenge

Renata Lusin (35) bringt Licht ins Dunkel. Seit diesem Freitag ist bekannt, welche Profitänzer im Rahmen der Let's Dance-Profi-Challenge gemeinsam tanzen. Schnell fällt auf, dass eine Person fehlt: Renata wird nicht an der Challenge teilnehmen. Ihr Ehemann Valentin (36) wird stattdessen mit Kathrin Menzinger (34) tanzen. Doch wie kommt es eigentlich dazu? In einem Interview erklärt Renata nun den Grund für ihr Fehlen bei der Profi-Challenge.

"Als die Profi-Challenge ausgelost wurde, war ich noch schwanger. Deswegen konnte ich da noch nicht sagen, dass ich die Profi-Challenge tanze", stellt die 35-Jährige im Interview mit RTL klar. Zum Zeitpunkt ihrer Fehlgeburt seien die Paare bereits festgelegt gewesen. Dass ihr Liebster nun mit Kathrin tanzen wird, findet Renata großartig. "Valentin lernt mal ein paar Hebungen von Kathrin. Und Kathrin wird von Valentin dieses Elegante und das Schöne aufnehmen. Zusammen werden sie es auf jeden Fall rocken", ist sich die Tänzerin sicher.

Welches Profitänzer-Paar am Ende wirklich den Pokal einheimst, wird sich am 26. Mai zeigen. In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer nicht nur über Hetero-Paare freuen, sondern auch über gleichgeschlechtliche Teams. So werden unter anderem Christina Luft (33) und Isabel Edvardsson (40) zusammen tanzen und Vadim Garbuzov (36) mit Andrzej Cibis (35).

Anzeige

ActionPress Renata Lusin und Valentin Lusin

Anzeige

Getty Images Renata Lusin bei "Let's Dance" 2021

Anzeige

RTL / Anelia Janeva Christina Luft, "Let's Dance"-Profitänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de