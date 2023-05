Fehlverhalten bei "Temptation Island"? Adrian zeigt Einsicht

Bei Temptation Island geht es ordentlich zur Sache! Unter anderem testen Charline Grothe und Adrian Loevenich auf der Insel der Versuchung ihre Treue. Letzterer gab gegenüber den Verführerinnen auch ordentlich Gas – doch der Düsseldorfer flirtete nicht nur, sondern plauderte auch intime Details über das Sexleben mit seiner Freundin aus. Jetzt zeigt Adrian jedoch Einsicht für sein Fehlverhalten gegenüber Charline!

"Mein Verhalten in der Villa war gar nicht cool. Ich denke, dessen sind wir uns alle bewusst", erklärt er in seiner Instagram-Story. Dennoch erklärt er, dass nur Bruchteile von dem, was passiert sei, gezeigt werden würden. "Natürlich hätte ich vieles besser machen können, war auch absolut nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe. Dennoch ist es passiert und dazu stehe ich", lässt der Muskelmann seine Fans wissen. Auch zum Flirt mit seiner Verführerin Justyna hat Adrian eine klare Meinung: "So sollte sich auf jeden Fall kein Mann in einer Beziehung verhalten." Dennoch sei er dort gewesen, um seine Grenzen auszutesten und das habe er auch getan.

Wegen der Blondine kam Adrian in der achten Folge gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: "Sie ist schon so etwas wie eine Seelenverwandte, ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon seit Jahren!" Justyna sei ganz anders als die anderen Mädels in der Villa. Deswegen schmiedeten die beiden sogar den Plan, ein Auto zu klauen und gemeinsam durchzubrennen.

Instagram / charlinegrothe Charline Grothe, Realitystar

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich, Realitystar

Instagram / justynapralina Justyna Pralina, "Temptation Island"-Verführerin

