"Flowers" von Miley Cyrus sollte ursprünglich anders klingen

Gerade der Songtext macht den Hit aus! Im Januar hatte Miley Cyrus (30) die Single "Flowers" rausgebracht. Innerhalb einer Woche hatte das Lied bereits einen neuen Streaming-Rekord aufgestellt – und das nicht nur, weil es ein absoluter Ohrwurm ist! Die Fans spekulieren bis heute, ob die Musikerin in den Lyrics ihre Trennung von Liam Hemsworth (33) verarbeitet hatte. Nun packte Miley aus, dass sie den Songtext kurzfristig geändert hatte!

Im Interview mit Vogue gestand die Sängerin, dass der Text eigentlich anders gedacht gewesen war. Sie verriet, dass der Refrain anfangs so ging: "I can buy myself flowers, write my name in the sand, but I can’t love me better than you can." Die Message dahinter sei also eine ganz andere gewesen – nämlich eher: "Klar, ich kann mein eigener Liebhaber sein, aber du bist so viel besser", wie Miley erklärte. Bisher hat die Powerfrau nie bestätigt oder dementiert, dass ihr Ex sie zu den Texten des Albums inspiriert hat.

Allerdings machte die Musik-Ikone gegenüber der Vogue zu dem Thema widersprüchliche Aussagen. Zum einen änderte sie ihren Liedtext und zum anderen spricht sie davon, dass sie [Artikel nicht gefunden] nicht auslöschen wolle. "Ich muss kein Meister darin sein, ein Publikum auszutricksen", meint der ehemalige Disney-Star. Es würde sich von ganz allein entzünden.

Getty Images Miley Cyrus, 2021 in New York

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Juni 2019

Getty Images Miley Cyrus auf der Versace-Show im März 2023

