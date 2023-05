Jennifer Saro nimmt ihren Sohn mit zum Bachelorette-Dreh!

Sie hat gleich zwei Begleitungen! Am Freitag wurde das Geheimnis endlich gelüftet: Jennifer Saro ist die neue Bachelorette. Ihre Aufgabe als Rosenverteilerin kann die YouTuberin auch schon kaum erwarten. Besonderen Wert legt die Beauty vermutlich darauf, dass die Männer mit ihrem kleinen Sohn klarkommen. Der Kleine erblickte 2022 das Licht der Welt und begleitet seine Mama seither fast überall hin. Und Jennifer wird ihn auch mit zum Bachelorette-Dreh nehmen!

"Tatsächlich könnte ich mich anders überhaupt nicht konzentrieren, wenn er nicht dabei wäre. Was ja überhaupt keine Option ist. Dann hätte ich keinen freien Kopf", erklärt Jennifer RTL. Doch nicht nur ihr "Keksi", wie sie ihr Kind liebevoll nennt, wird sie nach Thailand begleiten. Auch eine ihrer besten Freundinnen wird mit Jennifer anreisen. "Sie passt in der Zeit auf den Kleinen auf", berichtet die Influencerin.

Mit ihrer Teilnahme an dem Format will sie ein besonderes Zeichen setzen! "Ich freue mich sehr, […] dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat", betonte Jennifer im Interview mit dem Sender.

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro mit ihrem Sohn im November 2022

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro mit ihrem Kind

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

