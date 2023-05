Nach Drama: Die Sussexes feiern ihren fünften Hochzeitstag!

Heute schwelgen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) vermutlich in Erinnerungen! Dennoch hatten die Eheleute in den vergangenen Tagen wieder einmal für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Während eines Besuches in New York behaupteten sie, über zwei Stunden von Paparazzi verfolgt worden zu sein. Die Geschichte wirft jedoch Fragen auf – und man hält den Wahlamerikanern vor, das Ganze inszeniert zu haben. Inmitten des ganzen Dramas feiern Harry und Meghan heute aber ihren fünften Hochzeitstag!

Heute vor fünf Jahren hatten sich der Bruder von Prinz William (40) und die einstige Suits-Darstellerin das Jawort gegeben. Die romantische Zeremonie hatte in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor stattgefunden. Meghan hatte sich für ihren großen Tag für eine schlichte Brautrobe der Designerin Claire Waight Keller entschieden. Dazu trug sie einen fünf Meter langen Schleier und ein funkelndes Diadem. Ihr Liebster flüsterte ihr am Traualtar zu: "Du siehst unglaublich aus."

In ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" hatten die beiden den Tag ihrer Vermählung noch einmal Revue passieren lassen. Als der 38-Jährige seine Braut auf sich zugehen sah, machte er innerlich offenbar Freudensprünge. "Ich bin ein Glückspilz, dass ich sie gefunden habe", hatte er geschwärmt.

Fernando Ramales / BACKGRID / ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, Mai 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrer Hochzeit

