Endlich offiziell: Jennifer Saro ist die neue Bachelorette!

Sie geht auf die Suche nach der großen Liebe. Schon seit einigen Wochen wurde spekuliert, ob Jennifer Saro die neue Bachelorette ist. Die einstige Bachelor-Teilnehmerin Diana Kaloev war sich bereits sicher, dass die Influencerin in der neuen Staffel die Rosen verteilt. Zuvor war auch auf Nele Wüstenberg (29) oder Vanessa Tamkan (26) getippt worden. Doch nun ist es offiziell: Jennifer ist die neue Bachelorette.

Das macht RTLPlus heute über seinen offiziellen Instagram-Account publik. Zusammen mit dem ersten Bild von Jennifer als Bachelorette lüftet der Sender das Geheimnis. "Stolz präsentieren wir: Unsere Bachelorette 2023. Jennys Rosenreise könnt ihr demnächst bei RTL verfolgen", lautet es in der freudigen Ankündigung. In den Kommentaren zeigt sich die Meinung der Fans aber erst mal durchwachsen. Ein User schreibt: "Kann es nicht mal jemand Unbekanntes sein und nicht nur jemand, der seine Reichweite erhöhen will." Ein anderer meint: "Mensch, was für eine Überraschung..."

Jennifer ist ihren Fans vor allem als Influencerin und YouTuberin bekannt. Aber ihr Hauptjob ist der, Mama für ihren Sohn zu sein. Im Mai 2022 war der Kleine auf die Welt gekommen. Als frisch gebackenen Mutter wollte sie aber zuvor noch keinen neuen Mann kennenlernen: "Man muss auch sagen, ich wollte niemanden so richtig daten, weil ich das so komisch fand." Ob sie ihren neuen Partner nun im TV finden kann?

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, "Krass Klassenfahrt"-Star

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Bloggerin

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro mit ihrem Sohn im November 2022

