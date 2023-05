The Weeknd und Simi nach Liebesgerüchten in Cannes gesichtet

Ob sie ihre Liebe bald offiziell machen? Seit Februar 2022 kursieren bereits Liebesgerüchte um The Weeknd (33) und Simi Khadra. Begonnen hatte alles mit einem Knutschvideo und immer häufigeren Sichtungen des Sängers und der DJane. Auch auf dem Coachella hatten die beiden Musiker ihre Zeit gemeinsam beim Bad Bunny (29) Konzert verbracht. Und nun zeigen sich The Weeknd und Simi auch zusammen in Cannes!

Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. In Begleitung eines Bodyguards spazieren die beiden zusammen zur Premiere des Films "The Idol". Dafür wählte The Weeknd eine weiße Hose, die er mit einem weißen Shirt kombinierte. Dazu trug er schwarze Schuhe und ein schwarzes, aufgeknöpftes Kurzarmhemd. Simi hingegen trug ein mintgrünes Kleid und Flip-Flops.

Erst im vergangenen Monat wurden die beiden gemeinsam gesehen – während sie in Begleitung von Freunden unterwegs waren, hielten die beiden Turteltauben sogar Händchen. Davon liegen Just Jared Fotos vor. Für ihre Kumpels schien das nichts Neues zu sein, denn keiner schenkte den beiden deswegen mehr Beachtung. Dennoch machen sie bisher ein großes Geheimnis aus ihrer vermeintlichen Beziehung!

Anzeige

Getty Images The Weeknd, Musiker

Anzeige

Instagram / simihaze Simi Khadra, DJane

Anzeige

Getty Images The Weeknd, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de