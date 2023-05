Trotz großer Karriere: Niall Horan hat wenig neue Freunde!

Niall Horan (29) hält seinen Freundeskreis klein! Bekanntheit erlangte der Sänger 2010 in der beliebten Castingshow X Factor, wo er im Rahmen der Sendung Teil der weltweit erfolgreichen Boyband One Direction wurde. Mittlerweile ist der Musiker solo unterwegs und produziert einen Hit nach dem anderen. Insbesondere mit "Slow Hands" und "This Town" eroberte er die Herzen seiner Fans im Sturm. Doch trotz seiner erfolgreichen Karriere hat Niall nur wenig neue Freunde, wie er Promiflash verrät!

Im Promiflash-Interview verrät der berühmte Ire nun, dass seine alten Freunde ihn stets auf dem Boden der Tatsachen halten. "Ich habe nicht wirklich viele neue Freunde", gibt Niall dabei zu. "Und möchte auch keine!", ergänzt er lachend. "Viele Leute, mit denen ich noch abhänge, sind Leute aus meiner Heimat, die teilweise auch nach London gezogen sind", erklärt der 29-Jährige, und die seien auch der Grund dafür, weswegen er als bekannter Singer-Songwriter nie abgehoben sei.

Auf sein kleines Umfeld könne sich Niall jedoch immer verlassen. Zu seinen größten Unterstützern gehören neben seinen Fans auch seine Familie, seine Freundin sowie sein Team. "Egal, was man macht – man sollte immer gute Menschen um sich herum haben, die auch nur das Beste für dich wollen", erläutert der Musiker.

Anzeige

Getty Images Niall Horan im März 2017

Anzeige

Getty Images Niall Horan beim Jingle Ball 2019

Anzeige

Getty Images Niall Horan im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de