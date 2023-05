Warum fehlte Königin Margrethe bei Konfirmation vom Enkel?

Königin Margrethe von Dänemark (83) konnte ihren Enkel bei diesem besonderen Ereignis nicht unterstützen. Im vergangenen Jahr traf sie eine Entscheidung, die für viel Gesprächsstoff sorgte: Sie entzog ihren Enkeln Nikolai, Felix, Henrik und Athena ihre Titel. Nun zelebrierte Henrik seine Konfirmation – diesem Ereignis wohnte Königin Margrethe aber nicht bei. Der Entzug der Titel hat damit aber nichts zu tun!

Der Sohn von Prinz Joachim (53) und Prinzessin Marie feierte seine Konfirmation in Paris. Ein Familienmitglied war aber nicht dabei: Königin Margrethe. Der Grund für ihre Abwesenheit sollen aber gesundheitliche Probleme gewesen sein, wie unter anderem Adelswelt berichtet. Anfang des Jahres wurde die 83-Jährige nämlich erst am Rücken operiert und war dementsprechend nicht in der Lage, eine weite Reise auf sich zu nehmen.

Einige Fans hatten zuvor spekuliert, ob die Abwesenheit der Königin womöglich doch etwas mit dem Titelentzug zu tun haben könnte. Prinz Joachim hatte damals nämlich gar nicht begeistert reagiert: "Meinen Kindern zu sagen, dass ihnen im neuen Jahr ihre Identität genommen werden wird. Ich bin sehr, sehr traurig, wenn ich sehe, wie betroffen sie sind und nicht begreifen, was über ihre Köpfe hinweg geschieht", hatte er damals gegenüber B.T. gemeint.

Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark mit ihrer Familie

Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark

Anzeige

ActionPress Prinz Joachim und Königin Margrethe von Dänemark

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de