Nach Rücken-OP: Königin Margrethe gut gelaunt bei Event

Königin Margrethe (82) scheint ihre Operation gut überstanden zu haben. Die dänische Monarchin musste wegen ihrer Rückenprobleme Anfang Februar operiert werden. Laut eines Statements aus dem Palast habe es sich dabei um einen großen Eingriff gehandelt. Mittlerweile hieß es, die OP sei gut verlaufen und es gehe der Königin den Umständen entsprechend gut. Und jetzt zeigt sich Margrethe wieder gut gelaunt der Öffentlichkeit.

Am Mittwoch erscheint Margrethe zu einer Veranstaltung auf dem dänischen Schloss Fredensborg. Dort schaut sie sich zusammen mit der Bevölkerung den alljährlichen Fackelzug an. Vor ihrer Residenz hat sie einen guten Platz, denn man hat der Regentin extra einen Stuhl hingestellt. Bei ihrem Erscheinen geht die 82-Jährige zwar noch am Stock, doch sie winkt der Menge fröhlich zu. Der offizielle Instagram-Account des Königshauses schreibt zum ersten Auftritt nach zwei Monaten: "Bei der Abendveranstaltung bedankt sich Ihre Majestät für den Empfang und singt gemeinsam mit den Anwesenden 'Der er et Yndigt Land'." Letzteres ist die dänische Nationalhymne.

Ihre Operation scheint einer der Gründe zu sein, weshalb Margrethe auf eines der wohl größten Events des Jahres verzichtet. Sie sagte die Krönung von König Charles (74) ab. Als Grund wurde ihr Gesundheitszustand genannt, denn sie müsse sich immer noch schonen. Stattdessen werden ihr Sohn Prinz Frederik (54) und seine Frau Prinzessin Mary (51) nach London reisen.

