Welches Tanzpaar soll heute "Let's Dance"-Finale gewinnen?

Wer holt sich den Titel "Dancing Star 2023"? Heute Abend ist es endlich so weit: Das große Finale der diesjährigen Staffel von Let's Dance steht an! Am vergangenen Freitag musste Timon Krause (28) die beliebte Tanzshow gemeinsam mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) verlassen und kurz vor der finalen Show seinen Traum vom Sieg aufgeben. Um den Pott tanzen nun noch jeweils drei Promis mit ihren Profis. Welchem Duo drückt ihr heute Abend die Daumen?

Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) begeistern die Jury in jeder Show aus Neue und können sich vor Lob und Punkten gar nicht mehr retten – haben sie sich auch in eure Herzen tanzen können? An der Seite von Zsolt Sándor Cseke (35) legte Julia Beautx (24) von Woche zu Woche eine totale Wandlung hin. Findet ihr, dass sich ihr Ehrgeiz ausgezahlt hat? Auch Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) sind noch im Rennen um den Pott – soll der Turner "Dancing Star 2023" werden?

In der vergangenen Sendung wurde es für den Sportler jedoch bereits ganz schön eng – Philipp hatte beim gefürchteten Impro-Dance nämlich einen Blackout! “Hast du sie noch alle auf der Lampe? Du bist Leistungssportler gewesen, du hast Druck ausgehalten. [...] Wahrscheinlich haben dir die Nerven das Finale gekostet", äußerte sich Juror Joachim Llambi (58). Doch dank der Zuschauer konnte er sich dennoch einen Platz in der finalen Runde sichern.

Getty Images Valentin Lusin und Anna Ermakova bei "Lets Dance" 2023

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy bei "Let's Dance" 2023

