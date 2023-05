"Zusammenbruch": Molly-Mae Hague erstmals von Baby getrennt

Das war für Molly-Mae Hague (23) bestimmt nicht leicht! Erst Ende Januar wurde die Influencerin zum ersten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Partner Tommy Fury durfte sie Töchterchen Bambi auf der Welt begrüßen. Damit hat sich der Alltag der einstigen Love Island-Kandidatin ganz schön verändert. Nun hat die Britin seit der Geburt erstmals wieder einen Modeljob angenommen – dafür musste Molly ihr Baby jedoch erstmals allein in der Heimat lassen!

Für das Fotoshooting reiste die 23-Jährige nach Frankreich. Mit ihren Gedanken war Molly offenbar die ganze Zeit bei Bambi, die im Vereinigten Königreich geblieben ist. "Am Nachmittag hatte ich einen kleinen Zusammenbruch, weil es einfach so viel auf einmal war. Es ist der zweite Tag ohne Bambi und ich vergesse die ganze Zeit, dass die Geburt erst drei Monate her ist" , berichtet die Influencerin auf YouTube. Auch ihr Körper sei so kurz nach der Entbindung ganz anders.

Die ersten Monate als Mama waren für Molly eine Achterbahnfahrt der Gefühle. "Mutter zu sein, besteht aus tollen Tagen, schlechten Tagen, normalen Tagen, überwältigenden Tagen, perfekten Tagen, traurigen Tagen...", sinnierte sie auf Instagram. An manchen Tagen sei sie froh gewesen, wenn sie es gerade so bis zum Abend geschafft habe. Aber zwischen alledem sei immer noch "eine verrückte Menge Liebe".

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im April 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Mai 2023

