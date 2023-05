Bald Anwältin? So steht es um Kim Kardashians Berufswunsch

Will Kim Kardashian (42) noch Anwältin werden? Im Frühjahr 2019 hatte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit überraschend ausgeplaudert, dass sie davon träume, als Anwältin zu arbeiten. Um sich ihren Wunsch zu erfüllen, studiert die vierfache Mutter schon seit einiger Zeit Jura. Vergangenes Jahr verkündete die Unternehmerin dann voller Freude, dass die sogenannten "Baby Bar"-Examen bestanden hat. Doch wie geht es nun für sie weiter? Kim plaudert nun offen über ihre Zukunft als Anwältin.

"Ich habe gestern eine Zwischenprüfung gemacht. Ich habe 100 Prozent erreicht und bei der anderen Zwischenprüfung habe ich 95 Prozent erreicht", erzählt die 42-Jährige am Dienstag bei Today. Derzeit belege der TV-Star zwei Kurse, die sich mit dem Verfassungsrecht befassen. Laut Kim, seien diese ihre bisher härtesten Kurse. Dennoch sei sie zuversichtlich, dass sie schon im kommenden Jahr die eigentliche Anwaltsprüfung ablegen könne.

Bereits vor wenigen Wochen hatte die Unternehmerin beim Time100 Summit-Event betont, dass sie sich darüber freuen würde, in Zukunft Vollzeit als Anwältin arbeiten zu können. Dafür ziehe sie es auch in Betracht, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. "Es ist überwältigend, weil es so viel Wichtiges zu tun gibt", hatte Kim über den Beruf geschwärmt.

Getty Images Kim Kardashian im Januar 2020

Getty Images Kim Kardashian im November 2022

Getty Images Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

