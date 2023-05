Demi Lovato ermutigt Fans: "Redet über psychische Probleme!"

Sie spricht aus Erfahrung! Die Sängerin Demi Lovato (30) hat es nicht immer leicht gehabt: In der Vergangenheit litt sie unter zahlreichen persönlichen Problemen und ist immer offen mit ihrer Essstörung, Drogensucht und Selbstverletzung umgegangen. Im Jahr 2018 wäre sie zudem beinahe an einer Überdosis gestorben. Im Rahmen des Mental Health Action Days richtet die Texanerin nun klare Worte an ihre Fans: Demi findet, man sollte offen über seine psychischen Probleme sprechen!

Im Interview mit NBC News NOW sprach Demi über die Bedeutung von offener Kommunikation in Sachen mentaler Gesundheit. Sie ermutigt ihre Fans, über psychische Probleme zu sprechen: "Ich möchte, dass sie wissen, dass es mehr als in Ordnung ist, mit Leuten zu reden und um Hilfe zu bitten, dass das wirklich gut und richtig ist."

An ihren eigenen Weg in die Therapie erinnert sich die Sängerin folgendermaßen: "Das allererste Mal, dass ich in Behandlung war, war mit 18. Das war wegen meiner Essstörung und wegen Selbstverletzungen und emotionalen Problemen. Und als ich mich mit dieser Erfahrung geoutet habe, stand ich vor der Entscheidung, entweder den Mund zu halten und nichts zu sagen oder meine Erfahrung, Stärke und Hoffnung mit einem anderen Menschen zu teilen." Demi ist überzeugt davon, dass sich der offene Umgang lohnt, wenn damit anderen Mut gemacht werden kann.

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Demi Lovato bei der Premiere ihrer Dokumentation

