Quotensieg: "Let's Dance" verbucht beste Staffel seit 2020!

Let's Dance hat einen Grund zum Feiern. Zum 16. Mal schwebten die Promis in der beliebten Tanzshow über das Parkett. In diesem Jahr durften die Fans Kandidaten wie Model Anna Ermakova (23), Turner Philipp Boy (35) oder Streamer Knossi (36) beim Kampf um den Pokal verfolgen. Den Sieg ergatterte am Ende Anna mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36). Aber die Show erreichte auch selbst einen Sieg: Die 16. "Let's Dance"-Staffel ist die erfolgreichste seit 2020!

Wie RTL bekannt gibt, sind die Quoten des großen "Let's Dance"-Finales mehr als zufriedenstellend. Etwa 4,34 Millionen Zuschauer verfolgten die letzte Show vor dem Fernseher. Das ist der Höchstwert der Staffel und damit konnte sich die Sendung auf Platz eins der Formate am Freitag katapultieren. Aber auch die gesamte Staffel ist ein absoluter Erfolg. Durchschnittlich 4,13 Millionen Zuschauer verfolgten das gesamte Spektakel. Laut des Senders ist das der höchste Marktanteil seit 2014 und die Einschaltquoten bei "Let's Dance" sind die besten seit 2020.

Auch wenn Anna am Ende den Siegerpokal überreicht bekam, hatten die Fans vor dem Finale wohl noch eine andere Favoritin. Bei Twitter hatten sie die Zuschauer animiert, für die Influencerin Julia Beautx (24) anzurufen. "Sie hat am meisten gelernt und sich enorm gesteigert. Außerdem sind die beiden megasympathisch", hatte ein User die Blondine und ihren Partner Zsolt Sándor Cseke (35) gelobt.

Patricija Ionel und Philipp Boy bei "Let's Dance" 2023

Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

